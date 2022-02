Feldhofer: „Der Cup ist eine große Chance!“

Duell der Vorauer

Feldhofer selbst hat bessere Erinnerungen, 2010 stemmte er den Pokal mit Sturm in die Höhe. Und auch beim Triumph 1999 war er im Kader dabei. Mit der Vorbereitung ist der Steirer zufrieden. „Wir haben uns weiterentwickelt, verbessert“, sagt der 42-Jährige, der in seine Heimat zurzeit nur selten kommt. „Wenn es die Zeit erlaubt, fahr ich zu meiner Familie. Aber das war im letzten Monat selten der Fall.“ Heimweh hat er dennoch nicht, Ferdl gefällt’s in der Wienerstadt. „Ich fühl mich unglaublich wohl, mir taugt’s voll“, so Feldhofer, der wie Hartbergs Abwehrchef und Rapid-Legende Mario Sonnleitner aus Vorau stammt. „Aber die Eltern von ’Sonni’ sind ja bald nach seiner Geburt nach Graz gezogen. Mein Co-Trainer Matthias Urlesberger ist hingegen mit dem ’Sonni’ aufgewachsen.“