Radiotest: ORF verliert, Kronehit legt markant zu

Am Radiomarkt bewegt sich etwas: Die Sender des öffentlich-rechtlichen ORF haben jüngsten Auswertungen für das Jahr 2021 zufolge an Reichweite verloren, private Konkurrenten hinzu gewonnen. Besonders markant legte Kronehit zu: In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen stieg der Marktanteil auf starke 16,6 Prozent.