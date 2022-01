Manuela (20) ersingt sich Tausender bei kronehit

„Traust dich fix nicht“: Das hat sich Manuela aus Tulbing in Niederösterreich nicht sagen lassen - und für ein Selfie-Video am St. Pöltner Hauptbahnhof vom Radiosender kronehit abkassiert. Die junge Frau sicherte sich bei der aktuellen Challenge des Senders 1000 Euro für ihre Performance von „Hopeful“ von Bars and Melody.