Schweden hebt fast alle Corona-Beschränkungen auf

Ministerpräsidentin: „Pandemie auf dem Weg in eine ganz neue Phase“

Es sei an der Zeit, Schweden wieder zu öffnen, sagte Ministerpräsidentin Magdalena Andersson bei der Bekanntgabe der Lockerungen am Donnerstag in Stockholm. Die Pandemie sei nicht vorbei, aber auf dem Weg in eine ganz neue Phase, so Andersson weiter.