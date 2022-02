Staubsauger soll uns vom Bremsenabrieb befreien

… und hat noch mehr Vorteile

Aktuell hat diese neue Generation die Vorentwicklung verlassen, zudem werden mit ersten Kunden Gespräche hinsichtlich einer Serienentwicklung vor allem auch in Hinblick auf Euro 7 geführt. „Bei der iDisc II haben wir unsere Hausaufgaben auf der Kostenseite gemacht. Die Vorgängergeneration hat nicht die Verbreitung im Volumensegment erlangt, weil hier ein recht kostspieliges Beschichtungsverfahren angewendet wird. Wir haben jetzt ein alternatives Beschichtungsverfahren. Außerdem haben wir eine Stufung, einen Baukasten. Wir bieten nach wie vor eine Performance-Variante an, die von den Eigenschaften nah an der ersten Generation ist. Dann haben wir eine Advanced-Variante für leistungsstarke Verbrenner und Hybridfahrzeuge. Außerdem gibt es eine E-Mobilitätsvariante mit einschichtiger Beschichtung für E-Fahrzeuge. Hier liegt der Fokus auf Korrosionsschutz. Rost ist bei E-Autos ein Riesenthema, da Bremsscheiben an der Hinterachse wenig im Einsatz sind.“ Bei VW umgeht man aktuell dieses Korrosionsproblem, indem an E-Autos wie ID.3 und ID.4 Trommelbremsen an der Hinterachse montiert werden.