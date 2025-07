Freibad-Chef: „Habe schon mit Petrus geredet“

Pommes-Hunger macht den Unterschied

Allein am Sonntag besuchten 1600 Personen den Indoor-Pool. „Wir müssen sogar immer wieder einen Einlass-Stopp verhängen, weil die 350 Spinde alle bereits belegt sind“, berichtet Fritz. Da braucht es also hin und wieder etwas Geduld. Wirtschaftlich gesehen macht es natürlich einen Unterschied, ob 7000 Leute ins Freibad strömen oder 1600 ins Hallenbad – allein, was den Pommes-Hunger angeht. Das kann sich jeder ausrechnen. Alles in allem ist Fritz aber zufrieden: „Mit dem neuen Hallenbad haben wir eine echte Schlechtwetter-Alternative. Das kann man mit früher gar nicht vergleichen.“