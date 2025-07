Warnung an Fußballfans ein Jahr vor dem WM-Start

Der Fußballweltverband FIFA erwartet eine Million Besucher aus der ganzen Welt, die müssen zuerst aber die Einreise überstehen. Da drohen Horror-Szenarien. Einwanderungsbeamte verlangen Zugriff auf das Handy und soziale Medien, Touristen werden bis ins kleinste Detail durchleuchtet. Einreiseverbot, sogar eine Abschiebehaft kann blühen. Wer nicht dem Muster entspricht, wird aussortiert. Organisationen für Menschenrechte empfehlen, Wegwerfhandys ohne persönliche Daten zu benutzen, warnen Fußballfans vor willkürlichen Festnahmen und Behördengewalt. 2022 lieferte die WM in Katar Skandale am Fließband, für das nächste Jahr sind die Aussichten für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko auch nicht gerade rosig. Große Fußballfeste sehen anders aus.