Im kalten Juli ging nur der Sommer baden

Eine Achterbahn oder eher durchwachsenen Sommer erleben gerade die Wiener Freibäder. Nach einem fulminanten Start in der Eröffnungswoche um den 1. Mai, in der mit fast 33.000 Gästen doppelt so viele wie in der Vergleichswoche des Vorjahres die Becken stürmten (siehe Grafik), ging es 14 Tage später auch schon wieder bergab. Laut GeoSphere lag die Zahl der Sonnenstunden im Mai 19 Prozent unter dem vieljährigen Mittel.

Nach Hoch folgt Tief

Doch mit Juni und der ersten richtigen Hitzewelle ging es endlich wieder bergauf. Kein Wunder, immerhin geht dieser als drittwärmster Juni in die Messgeschichte ein. Und Anfang Juli wurde dann auch so richtig gejubelt – eine Million Besucher wurde in den Freibädern gezählt, eine Woche früher als im Vorjahr.