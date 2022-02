Corona! Norwegens Adler-Duo verpasst ersten Bewerb

„Die beiden nähern sich dem nötigen Wert von 35. Sie schaffen den Bewerb auf der Normalschanze nicht“, erklärte Stöckl. Am Samstag wartet auf der neuen Anlage in Zhangjiakou die Qualifikation, am Sonntag die Medaillenentscheidung. Forfang holte 2018 Olympia-Silber in diesem Wettbewerb. Tande ist ehemaliger Skiflug-Weltmeister.