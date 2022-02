Diese Olympia-Helden haben unsere Stars inspiriert

Der unfassbare Abflug in der Abfahrt und das fast noch unglaublichere Doppel-Gold wenige Tage später machten den Salzburger in den Augen seiner Anhänger unsterblich, so auch für Prommegger. „Wie er abgeflogen ist und dann noch gewonnen hat - das bleibt für immer in Erinnerung!“ Rodel-Medaillenkandidat Wolfgang Kindl sieht es ganz genauso. „Das war auch für mich ein ganz besonderer Moment. Ich weiß noch, wie ich aufgestanden bin, das Rennen zunächst verschoben wurde. Wie er nach dem Sturz zurückkam, hat mich geprägt. Hermann Maier war immer ein Idol!“