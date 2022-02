Olympia: Nächste ÖSV-Skispringerin Corona-positiv!

Das gibt‘s ja nicht! In Österreichs Olympia-Team der Skispringerinnen gibt es den nächsten Corona-Fall: Nach dem Out der Titelfavoritin Sara Marita Kramer am Vortag ist am Mittwoch auch Jacqueline Seifriedsberger aus diesem Grund ausgefallen! Die Oberösterreicherin wurde direkt vor ihrem Abflug am Flughafen Zürich per Antigen-Test positiv getestet. Damit bleiben Daniela Iraschko-Stolz, Eva Pinkelnig und die schon auf der Anreise nach Peking befindliche Ersatz-Athletin Lisa Eder im Team.