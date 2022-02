Betrüger ergaunerten 440 Mio. € Covid-Hilfsgelder

Mittelsmänner hatten Erleichterung für zum Teil nicht existierende Unternehmen beantragt, die Steuergutschriften wurden anschließend an Unbeteiligte veräußert. Die Vereinigung mit Sitz in Rimini soll Zweigstellen in ganz Italien betrieben haben. 20 Unternehmern und drei Buchhaltern, die dem Betrügerring angehören, wurden Berufsverbote auferlegt. Neun der Verdächtigen hatten einen Antrag auf Einbürgerung gestellt, drei weitere waren wegen Verbindungen zur Mafia vorbestraft.