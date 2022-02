Sony kauft „Halo“-Schöpfer Bungie um 3,6 Mrd. $

Bungie war 1997 mit dem Fantasy-Taktik-Spiel „Myth“ bekannt geworden, der kommerzielle Durchbruch gelang dem 1991 in Chicago gegründeten Spielestudio jedoch erst 2001 mit dem für die allererste Xbox veröffentlichten Shooter „Halo“, nachdem Microsoft Bungie im Jahr zuvor übernommen hatte. 2007 trennten sich die Wege der beiden Unternehmen, Microsoft behielt jedoch die Rechte an der Shooter-Serie. 2010 bandelte Bungie mit Activision an, das erst kürzlich für fast 70 Milliarden Dollar von Microsoft geschluckt wurde.