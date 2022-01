Analyst: „Microsoft versucht, Monster zu schaffen“

Die Luft an der Spitze des Gaming-Markts wird für Branchenprimus Sony dünner. Mit der geplanten 70-Milliarden-Übernahme des „Warcraft“- und „Call of Duty“-Entwicklers Activision-Blizzard erhöht Microsoft bei dem japanischen Spielkonsolen-Pionier den Handlungsdruck. Bisher stand Sony mit seiner Playstation unangefochten an der Spitze des Marktes, verfolgt eher von Nintendo als vom Nachzügler Microsoft mit seiner Xbox.