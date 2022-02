Todeslenkerin: „Hab den Buben nicht gesehen“

Mord in Einvernahme gestanden

Die schwer verletzte Vorarlbergerin mit rumänischen Wurzeln konnte noch am Sonntag in den späten Abendstunden einvernommen werden. „Dabei stellte sich heraus, dass die Frau die Mutter des Buben töten wollte“, schildert Markus Kitz von der Klagenfurter Staatsanwaltschaft.