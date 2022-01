Unfall-Krimi: Woher stammen Messerschnitte?

Obduktion und Gutachten sollen Klarheit schaffen

Was ist also vorgefallen? Warum war die Lenkerin überhaupt in Kärnten gewesen? Staatsanwalt Markus Kitz: „Ob sich die Frauen vor dem Unfall trafen, können wir zum jetzigen Zeitpunkt weder bestätigen noch dementieren.“ Aber die Verbindung der beiden Frauen war Grund genug, dass das Landeskriminalamt Kärnten die Ermittlungen übernahm. Die Unfallstelle gilt mittlerweile als Tatort und Zeugen werden gesucht. Spurensicherer rückten an und nahmen den Schauplatz der Tragödie unter die Lupe. Neben der Gerichtsmedizin ist auch ein Fahrzeugexperte eingeschaltet worden.