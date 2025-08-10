Warum Pensionistinnen in Kärnten weniger bekommen

Wie kann der „Teilzeitfalle“ vorgebeugt werden?

Es sind mehrere Themen, wo man ansetzen muss. Für mich ist es schon wichtig, dass Frauen auch selbst Verantwortung für ihre Finanzen übernehmen. Das bedeutet, dass ich mich als Frau proaktiv darum kümmere, wie meine eigene Pension ausschaut und mich frage, „Was muss ich auch bereit sein, dafür zu tun?“ Das Zweite ist natürlich auch, dass wir mit dem Thema Finanzbildung und eigene Pension schon viel früher anfangen müssen, damit man das auch in einer Partnerschaft schon bespricht, bevor man Kinder bekommt. Also dieses Zu-sehr-verlassen auf den Ehemann ist, glaube ich, auch nicht ganz optimal.

Welche konkreten Maßnahmen können gesetzt werden, um der Armut im Alter vorzubeugen?

Ja, generell ist es mal wichtig, überhaupt Geld auf die Seite zu legen. Das ist jetzt gar keine Raketenwissenschaft, das fängt schon einen Schritt früher an. Wenn ich sage, ich möchte mir ein passives Einkommen schaffen, muss ich mich fragen, was will ich und was liegt mir? Möchte ich zum Beispiel in langfristige Aktienfonds und ETFs oder in eine Immobilie investieren? Oder viele beschäftigen sich mit dem Goldpreis und investieren anteilig jedes Jahr eine bestimmte Summe in Gold. Auch das kann eine Möglichkeit sein.