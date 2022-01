Michael Ludwig zögert, für FPÖ ist Corona vorbei

FPÖ für sofortiges Ende aller Corona-Maßnahmen

Konkret fordern die Freiheitlichen, dass die 2G-Regelung im Handel, die Impfpflicht, die „Zwangstests an Schulen“ und die Quarantäne-Regeln für positiv Getestete unverzüglich fallen sowie die PCR-Testungen bei Menschen ohne Symptome sofort gestoppt werden sollen. Nur dann sei „eine Rückkehr zur Normalität möglich“, so FPÖ-Chef Dominik Nepp. Mit einer wienweiten Protestverteilaktion machen die Freiheitlichen am Dienstag in allen Bezirken gegen die Wiener „Corona-Schikanen“ mobil. Am Montag zählte man in der Bundeshauptstadt knapp 7000 neue Fälle. 71,5 Prozent der Wiener haben ein gültiges Impfzertifikat.