An alle Vollzeithackler in diesem Land: Sie gehören einer aussterbenden Gattung an. Erwerbstätigkeit Montag bis Freitag, vielleicht auch am Wochenende oder in der Nacht. Das war gestern. Heute ist Arbeitszeitverkürzung zur Lebenszeitverlängerung angesagt. Homeoffice, Work-Life-Balance, sechste Urlaubswoche. Gefordert wird: Teilzeit bei Vollzeitgehalt. Mittwochnachmittag ins Wochenende. Feierabend, wenn die Sonne am höchsten steht.