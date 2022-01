Pandemie ist auch nach Omikron wohl nicht vorbei

Euphorie gebremst

Auch Gérard Krause, Epidemiologe am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig, zeigte sich skeptisch: „Ich teile die Euphorie nicht, dass Omikron uns jetzt in die Endemie führt“, sagte Krause den Zeitungen. „Wir wissen nicht, was für Varianten noch kommen, die die Immunität vielleicht umgehen und auch zu schweren Verläufen führen können.“ Durch abnehmenden Impfschutz und Infektionen mit der einen oder anderen Variante hätten viele Menschen zwar eine „Teilimmunität“, aber die helfe nicht gegen jede Variante gleich gut.