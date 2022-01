Ex-Kanzler Schröder: „Säbelrasseln in der Ukraine“

Schröder drückte seine Hoffnung aus, dass die ukrainische Führung das „Säbelrasseln wirklich einstellt“. „Denn was ich dort vernehmen muss, auch an Schuldzuweisungen an Deutschland, wegen der ja vernünftigen Absage an Waffenlieferungen, das schlägt manchmal doch dem Fass den Boden aus“, so der Putin-Freund weiter. „Ich habe mich gewundert, dass man Russland besucht und vorher in Kiew ist. Na gut, das haben die Russen wohl hingenommen. Ich hoffe, dass dieses Modell beim China-Besuch nicht wiederholt wird - woher auch immer dann die Reise kommt“, gab der Altkanzler Baerbock einen Tipp für die Zukunft.