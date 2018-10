Doppelstaatsbürger in Ukraine auf „Todesliste“?

Ein seit Monaten anhaltender Streit zwischen der Ukraine und Ungarn über den Umgang mit Doppelstaatsbürgern in der ehemaligen Sowjetrepublik eskaliert nun völlig. „Die Anti-Ungarn-Politik hat eine neue Stufe erreicht“, heißt es seitens der Regierung in Budapest. Gleichzeitig wird behauptet, die ungarische Minderheit im Südwesten der Ukraine müsse zunehmend in Angst leben. Nun sei nämlich eine Liste mit rund 300 Namen von „mutmaßlichen Feinden der Ukraine“ im Internet veröffentlicht worden. Das Außenministerium spricht von einer „Todesliste“. Außerdem habe die Regierung in Kiew die Truppenzahl an der ungarisch-ukrainischen Grenze verstärkt. Ungarn hat die NATO und die EU aufgerufen, „gründlich zu untersuchen, was in der Ukraine passiert“.