Lawrow: US-Antwort auf Hauptforderung negativ

Angst vor russischer Invasion

Der bewaffnete Konflikt zwischen den prorussischen Separatisten und der ukrainischen Armee im Osten der Ukraine dauert bereits seit 2014 an. Wegen eines massiven russischen Truppenaufmarsches an der Grenze zur Ukraine befürchtet der Westen derzeit einen möglichen russischen Einmarsch in das Nachbarland. Russland bestreitet jegliche Invasionspläne, gibt aber an, sich von der Ukraine und dem Westen „bedroht“ zu fühlen. In den Separatistengebieten wiederum herrscht große Sorge vor Plänen der Regierung in Kiew, eine Offensive zur Rückeroberung der Ostukraine zu starten. Solche Pläne werden von der ukrainischen Führung in Abrede gestellt.