Kreml verhängt Einreiseverbote für EU-Vertreter

Der Kreml versichert, dass man keinen Krieg in der Ukraine wolle. Man werde auch den diplomatischen Weg weiter beschreiten, ließ Außenminister Sergej Lawrow am Freitag nach dem ersten Studium der schriftlichen Antworten auf die russischen Forderungen nach Sicherheitsgarantien seitens der NATO und den USA die Öffentlichkeit wissen. Allerdings geht man nun in Moskau gegen die „absurde“ Politik „einseitiger Restriktionen“ aus Brüssel vor. Ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell sagte am Freitagabend, man bedauere die Entscheidung Russlands. Sie entbehre jeglicher rechtlicher Grundlage und Transparenz und werde eine angemessene Reaktion nach sich ziehen.