Großnichte (7) missbraucht: Vier Jahre Haft

Weil er seine Großnichte mehrmals missbraucht hat, ist ein 60-Jähriger am Freitagnachmittag in Wien - nicht rechtskräftig - zu vier Jahren Haft und einer Einweisung in eine Anstalt verurteilt worden. Der Angeklagte räumte bei der Verhandlung ein, sich siebenmal an dem Mädchen vergangen zu haben, das beim ersten Übergriff erst sieben Jahre alt war. Auf die Frage nach dem Warum erklärte der Mann: „Weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst hab, dass ich eine Störung hab.“