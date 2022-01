Fitness-Apps als Vorbilder für Bücher-Netzwerk

23 Neugründungen in Oberösterreich mehr als im Jahr 2020

Als Mitgründer ist Ex-Tante-Fanny-Chef Gerhard Hinterkörner mit an Bord, als Entwicklungspartner fungierte bis zuletzt Vendevio. Puka ist eines von 6032 Unternehmen, das im Vorjahr in Oberösterreich gegründet wurde. Im Vergleich zu 2020 stieg diese Zahl um exakt 23.