Immer mehr wollen lieber der eigene Chef sein

„Leuchttürme spornen an“

Was auffällt: Es gibt einen Zuwachs bei Gewerbeberechtigungen an bereits bestehenden Firmenstandorten. „Das bedeutet, dass Unternehmen in neuen Geschäftsbereichen durchstarten“, sagt Aichinger. Das Thema Gründen und Selbstständigkeit ist in der Gesellschaft angekommen, betont er. Finanzierungsrunden wie jene bei tractive, dem GPS-Tracker-Hersteller für Hunde und Katzen aus Pasching, der 28,5 Millionen € für das Stemmen des weiteren Wachstumskurses einsammeln konnten, tragen auch zur Akzeptanz bei: „Solche Leuchttürme spornen an.“