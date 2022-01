Betrunkene Urlauber zogen Spur der Verwüstung

Aufgrund eines anonymen Hinweises, den die Polizei am Dienstag um 13.30 Uhr erhielt, begannen die Beamten mit den Ermittlungen. Der Anrufer hatte mitgeteilt, dass mehrere Gegenstände beschädigt und gestohlen worden seien und sich am Dach eines Pkw vor einer Ferienwohnung in Ramsau befinden sollen. „Unter anderem wurde eine Terrassenlaterne eines Lokales in Mayrhofen sowie ein Bushaltestellenschild der Mayrhofner Bergbahnen ausgerissen und entwendet“, so die Ermittler.