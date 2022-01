Kokain geschmuggelt: Zwei Bodypacker festgenommen

Immer wieder greift die Polizei sogenannte Bodypacker auf, die Drogen in kleinen „Packs“ in ihrem Körper über die Grenze schmuggeln. So auch der 26-jährige Österreicher und der 49-jährige Spanier, die im Verdacht stehen, Suchtmittel nicht nur geschmuggelt, sondern auch verkauft zu haben. Das Kokain dürften die Männer vor Verkauf in einer Wohnung in Klagenfurt gestreckt haben.