Auch Lenken wird nicht mehr so sein wie früher

Die nächsten Schritte in Richtung Serie

2018 hat Roland Arnold, der Mann hinter Drive by Wire, seine Technik an Schaeffler verkauft und zusammen mit dem Zulieferer Schaeffler-Paravan gegründet. Gemeinsam will man die Industrialisierung der elektronischen Lenkung vorantrieben. Bislang sind Prototypen mit dem Steer-by-Wire-System unterwegs. Bis 2024/2025 will man zusammen mit Herstellern in die Kleinserien-Produktion einsteigen. 2026/2027 soll die Technik dann in die Großserie Einzug halten. Bislang fährt man zwar ohne Lenksäule, aber immer noch mit dem normalen Lenkgetriebe. Dies soll sich im nächsten Schritt ändern, denn dann sollen Aktuatoren die Räder einzeln steuern. Bis dahin wird wohl noch etwas Zeit vergehen.