Corona: Schule, Kindergarten sind jetzt dicht

Bürgermeister mit Zick-Zack-Kurs beim Impfen

In die Kritik der Bevölkerung ist allerdings auch Bürgermeister Adalbert Endl geraten. Auslöser sind Postings in den Sozialen Medien zum Thema Impfung, die bei manchen für Irritation sorgen. So bezeichnete der Ortschef unter anderem das Vakzin als „oft todbringend“ und er würde deshalb „meinem Gott und meinen Schutzengeln mehr vertrauen“ als der Medizin (siehe Faksimile auf Seite 18 der heutigen „Burgenland-Krone“).