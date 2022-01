Dschungelcamp-Fans zerreißen Tara in der Luft

Fans lästern über Drama-Tara

Fans der Sendung verstehen - wie vermutlich auch Ex-„Bachelor“-Kandidat Filip - angesichts des Dramas die Welt nicht mehr. Auf Social Media wurde deshalb auch gelästert, was das Zeug hielt. „Cry me a River, Tara“, „Tara benimmt sich wie ein 14-jähriges, pubertierendes Mädchen“, oder „Wie kann sich Tara in so eine Banalität reinsteigern? Man denkt, sie ist mit Filip verheiratet“, schüttelten viele über Taras Krokodilstränen den Kopf.