Tara Tabitha: Heißer Flirt mit Filip Pavlovic

Während sich die Dschungelcamper schon an Tag zwei in den Haaren liegen, fliegen bei zwei Kandidaten die Funken: Tara Tabitha und Filip Pavlovic kommen sich am Lagerfeuer näher. Ein heißer Flirt, ein wenig Gefummel - und die Chance auf mehr? Die beiden Singles lassen in Südafrika schon zu Beginn der neuen Staffel „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ nichts anbrennen ...