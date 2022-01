Tara Tabitha zeigt auf OnlyFans nicht nur Füße

Die „Bild“-Zeitung hat sich auf dem Erotik-Portal OnlyFans nach dem Geständnis von Tara in der Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ offenbar eingeloggt, auf Spurensuche begeben und Taras Account, auf dem sie eigenen Angaben zufolge auch getragene High Heels und sogar ihre abgeschnittenen Zehennägel zu Geld gemacht hat, aufgespürt. Für 30 Euro im Monat können Fans auf „Tara‘s Feet“ auf Taras Füße schauen. Die Zeitung vermeldet aber auch, über einen weiteren Account der Österreicherin gestolpert zu sein. Und dort bietet sie Nackt-Content an, was sie Filip im Dschungelcamp aber verschwiegen hat.