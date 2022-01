Ärger im Dschungelcamp: Filip ist sauer auf Tara

Die Folge: Filip zog sich mit Peter Althof zurück und redet sich in Rage: „Weißt du, was ich will? Ich will, dass die Zuschauer mich direkt als Erstes rauswählen. Ich habe da keinen Bock mehr drauf! Ich werde hier zu etwas gemacht, dass ich gar nicht bin. Muss sie das machen, vor der ganzen Gruppe? Sie schadet mir damit. Wieder bin ich es, wieder bin ich der Schlechte.“ Eine Aussprache muss her. „Tara, lass uns mal drei, vier Gänge runterfahren“, plädierte Filip, doch er machte damit alles nur noch schlimmer ...