„Mittelfinger“: NEOS-Chefin platzte der Kragen

„Bei so einem Kuhhandel wären wir nicht dabei gewesen“

Vehemente Ablehnung kommt von Meinl-Reisinger in Sachen Impflotterie. „Eine Milliarde Euro ist sehr, sehr viel Geld, mit dem man weitaus gescheitere Dinge machen könnte.“ Impfanreize hätte man schon viel früher setzen müssen und nicht am selben Tag ankündigen, an dem die Impfpflicht beschlossen wurde. „Das kann ich nicht nachvollziehen.“ Diesen Punkt haben die NEOS im Parlament nicht mitgetragen. „Bei so einem Kuhhandel wären wir nicht dabei gewesen.“