Huawei P50 Pro: Foto-Profi mit großem Handicap

Die Verarbeitung ist solide, die Materialwahl fühlt sich wertig an. Das Handling hat uns aufgrund der stark abgerundeten Gerätekanten und der schlüpfrigen und fingerabdruckanfälligen Glasrückseite aber nicht überzeugt. Außerdem steht die Kamera sehr weit aus dem Gehäuse hervor, was eine Hülle unverzichtbar macht, will man das Gerät angemessen vor Kratzern und Stürzen schützen.