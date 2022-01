Ukraine-Krise: „Westen spielt offenbar auf Zeit“

„Es ist offensichtlich, dass der Westen auf Zeit spielt“, sagt Mangott. Je länger die diplomatischen Kanäle offen sind, desto länger könne man eine Militäraktion hinauszögern. Aber: „Der Aufmarsch ist teuer. Und je länger gezögert wird, desto mehr verliert Putin an Glaubwürdigkeit beim Sicherheitsapparat, Generalstab und Geheimdiensten“, so Mangott. Nicht in der Bevölkerung, seine Zustimmungsrate liegt bei 65 Prozent, aber „ein Krieg wäre unpopulär“.