Ukraine: USA reduzieren ihr Botschaftspersonal

Der ehemalige Boxer und Stadtchef von Kiew, Vitali Klitschko, kritisierte, dass Deutschland an der Pipeline festhalte, und auch das ausgesprochene Lieferverbot für Waffen. „Das ist unterlassene Hilfeleistung und Verrat an Freunden in einer dramatischen Situation, in der unser Land von mehreren Grenzen von russischen Truppen bedroht wird“, schrieb er in einem Gastbeitrag in der „Bild“.