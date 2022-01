Bitcoin-Crash: Hoffnung auf billigere Grafikkarten

Intel plant ASIC-Miner und Grafikkarten

Auch andere Marktentwicklungen spielen Gamern in die Hände. Der US-Chipriese Intel hat jüngst seinen Einstieg ins Geschäft mit ASIC-Minern für die Bitcoin-Erzeugung angekündigt, was Druck vom Grafikkartenmarkt nehmen könnte. Dass Intel auch in den derzeit von AMD und Nvidia dominierten Grafikkartenmarkt einsteigen will, was die Konkurrenz verschärfen und die verfügbaren Stückzahlen erhöhen würde, könnte die Lage in den kommenden Monaten ebenfalls etwas beruhigen.