Intel greift AMD und Nvidia mit Grafikchip Arc an!

Der US-Chipkonzern Intel bereitet seit Jahren seinen Einstieg in den Markt für leistungsstarke Grafikchips vor, zeigte zuletzt aufgewertete integrierte Grafiklösungen bei seinen Mobilprozessoren und will in wenigen Monaten nun auch im High-End-Bereich mitmischen. Als Konkurrenz zu Nvidias Geforce- und AMDs Radeon-Grafikchips bringt Intel die Marke Arc an den Start - und schickt sich an, ein 20 Jahre altes Duopol aufzubrechen.