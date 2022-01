Hacker-Brief an Mückstein: „Erhebliches Risiko“

Hacker: „Schadet Glaubwürdigkeit unserer gemeinsamen Bemühungen“

Nun machte Gesundheitsstadtrat Hacker seinem Ärger darüber in einem persönlichen Brief an Mückstein Luft. „Diese wiederholte und über längeren Zeitraum hinweg schwere Instabilität des Datenaustauschs […] schadet […] der Glaubwürdigkeit unserer gemeinsamen Bemühungen in der Eindämmung von Covid-19 und befeuert Skepsis und Unmut in der Bevölkerung“, warnte Hacker, wie der ORF in „Wien heute“ berichtete.