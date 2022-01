AGES meldet für Freitag 25.103 Neuinfektionen

Sieben-Tage-Inzidenz in allen Bundesländern über 1000

Weiter gestiegen ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz. Österreichweit hat es in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner bereits 1767 Neuinfektionen gegeben (Stand: Samstag, 14 Uhr). Am höchsten ist die Inzidenz in Tirol (2604), gefolgt von Salzburg (2558,7) und Wien (2305,8), am niedrigsten im Burgenland (1187,1) und in der Steiermark (1157).