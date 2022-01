22.453 Neuinfektionen am Sonntag, sechs Todesfälle

Damit haben sich die Neuinfektionszahlen in der Omikron-Welle deutlich auf einem Wert über der 20.000er-Marke eingependelt. Nach mehrtägigem Ausfall lieferten Innen- und Gesundheitsministerium die Corona-Zahlen für Donnerstag bis einschließlich Samstag am Samstagabend nach: Demnach waren am Donnerstag 24.314, am Freitag 25.346 und am Samstag 24.260 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden (Stand: jeweils 9.30 Uhr) gemeldet worden.