Protest wird immer lauter - und teils aggressiver

Neue Höchstwerte in der Pandemie

Während sich die gesellschaftlichen Fronten also weiter verhärten, tobt sich im Stillen die Omikron-Variante so richtig aus: Nachdem am Freitag abermals über 1000 Neuinfektionen gezählt wurden, kamen am Samstag allein bis 16 Uhr 920 weitere hinzu. Aktuell sind im Ländle 11.136 aktive Fälle registriert - ein neuer Höchstwert seit Ausbruch der Pandemie. Die 7-Tage-Inzidenz ist folglich auf 1767,4 gestiegen.