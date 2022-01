Corona-Zahlenrekord bringt System an die Grenzen

Wohnzimmer-Tests kehren zurück - nur nicht in Wien

Das bringt uns jedenfalls zu den Wohnzimmer-Tests: Angesichts überlasteter PCR-Testkapazitäten soll der einst als unsicher bewertete Test als 3G-Nachweis zurückkehren: „Das ist immer noch besser als nicht zu testen“, so Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Er soll wieder 24 Stunden gelten, wenn er von einem behördlichen Datenverarbeitungssystem erfasst wurde. Nur in Wien sind die Selbsttests nicht zugelassen. Die Verordnungsnovelle dazu liegt der „Krone“ vor und soll am Donnerstag im Hauptausschuss beschlossen werden.