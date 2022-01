Lockerung: Quarantäne wird auf fünf Tage verkürzt

In Zukunft werde es keinen Unterschied mehr zwischen K1- und K2-Personen geben, erklärte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Donnerstag. Zudem werden Dreifach-Immunisierte nicht mehr als Kontaktpersonen erfasst - genauso wie Beteiligte, die beim Kontakt eine FFP2-Maske getragen haben. Kontaktpersonen dürfen mit einem gültigen negativen Corona-Test und FFP2-Maske in der kritischen Infrastruktur arbeiten.