Europa geschockt: „EU spielt mit dem Atom-Feuer“

Als Grund für diesen Beschluss gibt die EU an, nur so bis 2050 die Klimaneutralität in der Union erreichen zu können. Allerdings würden damit nukleare Technologien bis weit ins Jahrhundert gefördert. Einzige, sehr schwammige Einschränkung: Künftige Anlagen müssen neuesten - noch nicht definierten - technischen Standards entsprechen. Auch wird als Bedingung ein konkreter, aber kaum realisierbarer Plan für den Betrieb von Entsorgungsanlagen für hoch radioaktive Abfälle ab spätestens 2050 verlangt.