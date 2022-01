Kilde vor Kitz: „Dieses Tor ist ganz wichtig“

Wengen sei mit all seinen Begleitumständen wie der Zugfahrt und den langen Tagen sowie den drei Rennen eine anstrengende Woche gewesen, der Köper sei aber wieder bereit für neue Aufgaben. Die nächste ist die Abfahrt am Freitag auf der Streif. Die neue Liniensetzung am Hausberg sei einen Versuch wert gewesen, erklärte er, nächstes Jahr müsse man da aber wieder etwas ändern. „Es schaut so aus, dass dieses Tor morgen ganz wichtig wird“, vermutete er wie viele nach dem Abschlusstraining, in dem er nach Platz eins am Vortag als 39. nicht alle Karten aufdeckte.