„Wir wissen nicht, warum der Bub sterben musste“

Bub war ansprechbar

Die Mutter und der im Fahrzeug hinten rechts in einem Kindersitz sitzende Patrick (2) wurden schwer verletzt. Der fünfjährige Sohn, der links hinten saß, und das neun Monate alte Baby, das am Beifahrersitz in einem Maxi Cosi lag, wurden unbestimmten Grades verletzt. Die gesamte Familie wurde ins Krankenhaus Rohrbach eingeliefert. Patrick erlag aber in der Nacht seinen inneren Verletzungen im Bauchbereich. „Dabei war der Bub am Anfang noch ansprechbar“, lässt das Unfalldrama auch abgebrühte Polizisten nicht los: „Die Ersthelfer haben sich vorbildlich verhalten.“